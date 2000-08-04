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Аризону накрыла огромная песчаная буря. Видео

Аризону накрыла огромная песчаная буря. Видео Непогода началась еще несколько дней назад.

Столица штата Аризона буквально утонула в облаке пыли, которое полностью охватило регион. Началось всё в четверг, когда на территорию пришли шторма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Из-за непогоды были отменены все рейсы в аэропорте Скай-Харбор. Находящиеся уже в небе самолеты были вынуждены идти на посадку в сумасшедших условиях без прямой видимости дорог.

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Метеорологи Финикса предупредили граждан о настоящей буре и будущих. Сейчас на улицах Финикса нулевая видимость, многие люди сидят дома.

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 Теги: США, песчаная буря

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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