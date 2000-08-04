» » Amazon показал супермаркет будущего. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Amazon показал супермаркет будущего. Видео

Amazon показал супермаркет будущего. Видео В новом магазине не будет традиционных касс.

Сегодня индустрия розничной торговли изменяется с поразительной скоростью. Все больше ритейлеров используют инновационные технологии, чтобы автоматизировать внутренние процессы и улучшить обслуживание клиентов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на psm7.com.

Редакция PaySpace Magazine расскажет о необычных магазинах, смарт-примерочных, дополненной реальности и многом другом.

В январе 2018 в Сиетле открылся первый магазин Amazon Go без касс и продавцов. Чтобы купить там что-либо, надо загрузить на телефон приложение Amazon Go. Программа сгенерирует QR-код, который позволит попасть внутрь магазина под своей учетной записью. Контролируют действия покупателя десятки камер, установленных на потолке магазина.

Как только посетитель берет в руки какой-либо товар, система автоматически добавляет его в виртуальную корзину клиента.

Читайте также: В Сети показали странный способ ремонта дорог в Николаеве. Видео

Совершив все покупки, человек может свободно выйти из магазина, а с его учетной записи в приложении Amazon Go автоматически будут списаны деньги за приобретенные товары.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Amazon, магазин

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
     661
     0

Похожие новости по теме

В Сети показали странный способ ремонта дорог в Николаеве. Видео В Сети показали странный способ ремонта дорог в Николаеве. Видео

Для засыпания ям дорожники использовали стройматериалы.

Amazon снимает сериал о царской семье. Видео Amazon снимает сериал о царской семье. Видео

Компания представила первый тизер сериала.

Amazon впервые показала доставку товара с помощью беспилотника. Видео Amazon впервые показала доставку товара с помощью беспилотника. Видео

В планах у компании - доставлять товары за 30 минут.

Дрон доставил первую отсылку от Amazon. Видео Дрон доставил первую отсылку от Amazon. Видео

Первыми доставленными дроном товарами стали ТВ-приставка Amazon Fire TV и пачка попкорна.

Amazon открыл магазин без продавцов, касс и очередей. Видео Amazon открыл магазин без продавцов, касс и очередей. Видео

Специальные датчики в помещении определят, какие продукты берет клиент, деньги за покупку будут автоматически списываться с карты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх