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Amazon показал супермаркет будущего. Видео
В новом магазине не будет традиционных касс.
Сегодня индустрия розничной торговли изменяется с поразительной скоростью. Все больше ритейлеров используют инновационные технологии, чтобы автоматизировать внутренние процессы и улучшить обслуживание клиентов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на psm7.com.
Редакция PaySpace Magazine расскажет о необычных магазинах, смарт-примерочных, дополненной реальности и многом другом.
В январе 2018 в Сиетле открылся первый магазин Amazon Go без касс и продавцов. Чтобы купить там что-либо, надо загрузить на телефон приложение Amazon Go. Программа сгенерирует QR-код, который позволит попасть внутрь магазина под своей учетной записью. Контролируют действия покупателя десятки камер, установленных на потолке магазина.
Как только посетитель берет в руки какой-либо товар, система автоматически добавляет его в виртуальную корзину клиента.
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Совершив все покупки, человек может свободно выйти из магазина, а с его учетной записи в приложении Amazon Go автоматически будут списаны деньги за приобретенные товары.
Сегодня индустрия розничной торговли изменяется с поразительной скоростью. Все больше ритейлеров используют инновационные технологии, чтобы автоматизировать внутренние процессы и улучшить обслуживание клиентов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на psm7.com.
Редакция PaySpace Magazine расскажет о необычных магазинах, смарт-примерочных, дополненной реальности и многом другом.
В январе 2018 в Сиетле открылся первый магазин Amazon Go без касс и продавцов. Чтобы купить там что-либо, надо загрузить на телефон приложение Amazon Go. Программа сгенерирует QR-код, который позволит попасть внутрь магазина под своей учетной записью. Контролируют действия покупателя десятки камер, установленных на потолке магазина.
Как только посетитель берет в руки какой-либо товар, система автоматически добавляет его в виртуальную корзину клиента.
Читайте также: В Сети показали странный способ ремонта дорог в Николаеве. Видео
Совершив все покупки, человек может свободно выйти из магазина, а с его учетной записи в приложении Amazon Go автоматически будут списаны деньги за приобретенные товары.
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