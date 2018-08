Amazon показал супермаркет будущего. Видео

Сегодня индустрия розничной торговли изменяется с поразительной скоростью. Все больше ритейлеров используют инновационные технологии, чтобы автоматизировать внутренние процессы и улучшить обслуживание клиентов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на psm7.com Редакция PaySpace Magazine расскажет о необычных магазинах, смарт-примерочных, дополненной реальности и многом другом.В январе 2018 в Сиетле открылся первый магазин Amazon Go без касс и продавцов. Чтобы купить там что-либо, надо загрузить на телефон приложение Amazon Go. Программа сгенерирует QR-код, который позволит попасть внутрь магазина под своей учетной записью. Контролируют действия покупателя десятки камер, установленных на потолке магазина.Как только посетитель берет в руки какой-либо товар, система автоматически добавляет его в виртуальную корзину клиента.Совершив все покупки, человек может свободно выйти из магазина, а с его учетной записи в приложении Amazon Go автоматически будут списаны деньги за приобретенные товары.