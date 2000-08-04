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В Украине зафиксировали первое заражение опасной инфекцией. Видео
У одного человека обнаружили листериоз.
Отмечается, что по первым симптомам заболевание похоже на сильное пищевое отравление. Его последствия особо опасны для пожилых людей со слабым иммунитетом, маленьких детей и беременных женщин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инкубационный период для листериоза длится от трех до 45 дней, а в отдельных случаях и дольше.
Бактерия инфицирует центральную нервную систему и может вызвать менингит и энцефалит. В Украину она могла попасть из Европы, где стала причиной смерти десяти человек.
Вспышка инфекции возникла из-за замороженной кукурузы, которую на рынки ЕС поставляли из Венгрии. Сейчас ее активно изымают из продажи в Украине.
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Чтобы избежать заражения, специалисты советуют проводить тщательную тепловую обработку продуктов. Свежие овощи и фрукты желательно ошпаривать кипятком.
Отмечается, что по первым симптомам заболевание похоже на сильное пищевое отравление. Его последствия особо опасны для пожилых людей со слабым иммунитетом, маленьких детей и беременных женщин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инкубационный период для листериоза длится от трех до 45 дней, а в отдельных случаях и дольше.
Бактерия инфицирует центральную нервную систему и может вызвать менингит и энцефалит. В Украину она могла попасть из Европы, где стала причиной смерти десяти человек.
Вспышка инфекции возникла из-за замороженной кукурузы, которую на рынки ЕС поставляли из Венгрии. Сейчас ее активно изымают из продажи в Украине.
Читайте также: Amazon показал супермаркет будущего. Видео
Чтобы избежать заражения, специалисты советуют проводить тщательную тепловую обработку продуктов. Свежие овощи и фрукты желательно ошпаривать кипятком.
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