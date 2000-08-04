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Воздушный шар с людьми ветром занесло на верхушки деревьев. Видео

Воздушный шар с людьми ветром занесло на верхушки деревьев. ВидеоИнцидент произошел во время празднования Дня города.

В городе Знаменка Кировоградской области воздушный шар вместе с людьми порывом ветра занесло на верхушки деревьев, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.ua.

Как сообщается, инцидент произошел в воскресенье, 5 августа, около 21:00, на местном стадионе во время празднования Дня города.

"Порывом ветра оторвало воздушный шар от креплений и занесло на верхушки деревьев вместе с людьми. Несмотря на штормовое предупреждение, предприниматель пренебрег безопасностью и запустил аэростат", - рассказал очевидец.

На месте происшествия работали спасатели, снимали людей. Есть ли в результате инцидента пострадавшие - неизвестно.

Видео происшествия опубликовала пользователь Facebook Надежда Любинская.

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На ролике видно, как воздушный шар сначала летает над стадионом, на котором происходит праздничный концерт ко Дню города. Потом что-то случилось - и шар падает на верхушки деревьев. Судя по разговорам в видео, в корзине шара находились три девушки.

Внимание! На видео звучит ненормативная лексика.

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 Теги: воздушный шар, видео

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Сегодня, 09:53 » Автор: Богдан Процив
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