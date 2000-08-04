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В Калифорнии самолет упал на автостоянку. Видео

В Калифорнии самолет упал на автостоянку. ВидеоКрушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн.

В американском городе Санта-Ана на юге Калифорнии легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку. В результате аварии погибли пять человек, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как отметили в пожарной службе, самолет направлялся в аэропорт, когда произошла авария. В результате крушения никто из находившихся на стоянке не пострадал.

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Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн. Улицы, ведущие к расположенному рядом с местом аварии торговым центром South Coast Plaza, перекрыты.

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 Теги: самолет, видео

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Сегодня, 11:08 » Автор: Богдан Процив
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На борту самолета находились пять человек.

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