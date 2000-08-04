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В Днепре женщина остановила поезд на ходу. Видео

В Днепре женщина остановила поезд на ходу. ВидеоМестная жительница остановила поезд и зашла в первый вагон.

В Днепре попал на видео странный инцидент, когда женщина остановила поезд на ходу, чтобы попасть на него. Видео с днепрянкой снял очевидец, после чего опубликовал его на своей facebook-странице, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Сам автор ролика удивился, увидев вышедшую за шлакбаум женщину. Однако, как оказалось, женщина не пыталась покончить с собой, а просто хотела сесть на поезд Днепр-Краснодар.

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 Теги: поезд, женщина, видео

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Сегодня, 15:53 » Автор: Богдан Процив
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