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Раздел: Видеоновости  
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В Одессе таксист вез людей в багажнике. Видео

В Одессе таксист вез людей в багажнике. ВидеоВ автомобиле пожелали ехать сразу семеро человек, и водитель нашел решение.

В Одессе местный таксист погрузил людей в багажник. К таким мерам он прибегнул, обнаружив, что желают ехать сразу семь пассажиров. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Odessa.net.ua.

Местная журналистка Александра Швец предоставила фото и видео с места события. Материалами заинтересовались одесские правоохранительные органы.

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По предварительной информации, водителя хотят оштрафовать по всей строгости украинского законодательства.

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 Теги: таксист, багажник, видео

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Сегодня, 17:38 » Автор: Богдан Процив
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