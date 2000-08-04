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Носорог жестко расколотил новенький внедорожник. Видео

Носорог жестко расколотил новенький внедорожник. ВидеоВ результате нападения никто не пострадал.

В Мексике носорог без причины набросился на авто и пытался поддеть его рогом. В машине находилась семья из нескольких человек. Инцидент произошел в сафари-парке мексиканского города Пуэбла. Водитель пытался уехать, но животное останавливало транспортное средство. Когда посетителям удалось рушить, носорог начал преследовать автомобиль.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Работники парка объясняют поведение носорога диким нравом и периодом спаривания. На время животное изолировали в другой части парка.

Ранее мы писали, что в кенийском заповеднике Ол Педжета умер последний самец северного белого носорога. Самцу, которого назвали Судан, было 45 лет и в последние дни он сильно мучился от болей, сообщили в Twitter-аккаунте заповедника. 19 марта ветеринары приняли решение усыпить животное, поскольку Судан, у которого атрофировались мускулы и крошились кости, не мог вставать и сильно страдал.

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Тем временем, в заповеднике дикой природы Порт-Лимпне в Эшфорде, графство Кент, родился очаровательный черный носорог. Малыш стал сороковым успешно рожденным детенышем исчезающего вида.

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 Теги: Носорог, Видео, внедорожник

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Сегодня, 19:04 » Автор: Едгар Букмирза
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В результате нападения никто не пострадал.

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Обошлось, к счастью, без пострадавших.

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