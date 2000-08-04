Раздел: Видеоновости
Ужасающие кадры: в Сети показали, как люди бегут от землетрясения. Видео
В результате катаклизма погибло 90 человек.
Землетрясение силой 6,9 баллов произошло на острове Ломбо в Индонезии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
В Индонезии на острове Ломбок, где произошло землетрясение силой 6,9 баллов, сняли на видео толпы убегающих людей.
Известно, что максимальной силы землетрясение ощущалось на северной части острова. В результате катаклизма погибли 90 человек и около 200 получили травмы.
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Туристов спешно эвакуируют с северного побережья острова и расположенного вблизи него острова Гли Траванган, который пользуется популярностью у приезжих. К настоящему моменту сообщается об эвакуации 350 человек, еще около 600 ожидают своей очереди.
Землетрясение силой 6,9 баллов произошло на острове Ломбо в Индонезии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
В Индонезии на острове Ломбок, где произошло землетрясение силой 6,9 баллов, сняли на видео толпы убегающих людей.
Известно, что максимальной силы землетрясение ощущалось на северной части острова. В результате катаклизма погибли 90 человек и около 200 получили травмы.
Читайте также: В Сети появились ужасающие кадры урагана "Харви". Фото
Туристов спешно эвакуируют с северного побережья острова и расположенного вблизи него острова Гли Траванган, который пользуется популярностью у приезжих. К настоящему моменту сообщается об эвакуации 350 человек, еще около 600 ожидают своей очереди.
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