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Ужасающие кадры: в Сети показали, как люди бегут от землетрясения. Видео

Ужасающие кадры: в Сети показали, как люди бегут от землетрясения. ВидеоВ результате катаклизма погибло 90 человек.

Землетрясение силой 6,9 баллов произошло на острове Ломбо в Индонезии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

В Индонезии на острове Ломбок, где произошло землетрясение силой 6,9 баллов, сняли на видео толпы убегающих людей.

Известно, что максимальной силы землетрясение ощущалось на северной части острова. В результате катаклизма погибли 90 человек и около 200 получили травмы.

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Туристов спешно эвакуируют с северного побережья острова и расположенного вблизи него острова Гли Траванган, который пользуется популярностью у приезжих. К настоящему моменту сообщается об эвакуации 350 человек, еще около 600 ожидают своей очереди.

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 Теги: сеть, Землетрясение, Видео

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Сегодня, 20:00 » Автор: Едгар Букмирза
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