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В Украине выпал град небывалых размеров. Видео
Град засыпал все кругом.
Появилось видео вчерашнего сильного града о Львовской области, который доходил до размеров куриного яйца.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
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"Сегодня около 17:00 в Каменке-Бугской Львовской области выпал град размером с вишню, который засыпал все кругом и некоторое время не таял", - говорится в описании видео.
Появилось видео вчерашнего сильного града о Львовской области, который доходил до размеров куриного яйца.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
Читайте также: В Полтаве выпал град размером с перепелиное яйцо
"Сегодня около 17:00 в Каменке-Бугской Львовской области выпал град размером с вишню, который засыпал все кругом и некоторое время не таял", - говорится в описании видео.
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