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В Украине выпал град небывалых размеров. Видео

В Украине выпал град небывалых размеров. ВидеоГрад засыпал все кругом.

Появилось видео вчерашнего сильного града о Львовской области, который доходил до размеров куриного яйца.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

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"Сегодня около 17:00 в Каменке-Бугской Львовской области выпал град размером с вишню, который засыпал все кругом и некоторое время не таял", - говорится в описании видео.

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 Теги: Град, Видео, размер

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Сегодня, 22:02 » Автор: Едгар Букмирза
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