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Монатик и Потап показали танец в одежде священников. Видео

Монатик и Потап показали танец в одежде священников. ВидеоПевцы исполняют странные танцевальные движения.

Алексей Потапенко и Дмитрий Монатик сыграли в украинской комедии Безумная свадьба. Там они предстали в роли служителей церкви.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Monatik опубликовал на своей странице в Facebook тизер к картине. На видео певцы исполняют странные танцевальные движения, которые сопровождаются репликой Потапа "Ты что в кадило засыпал?".

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В прокате комедия должна появится 4 октября 2018 года. Продюсером ленты стал Юрий Горбунов.


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 Теги: Монатик, Потап, танец, Видео

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Вчера, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
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