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В Харькове задержали мужчину, устроившего кровавую резню. Видео
Мужчина может до конца своей жизни просидеть за решеткой.
Ранее судимый 44-летний харьковчанин устроил в своей квартире кровавую резню из-за отказа женщины вступить с ним в интимную близость, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Город Х.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел 5 августа в одном из домов Основянского района Харькова.
«В гости к злоумышленнику пришел знакомый со своей гражданской женой. Когда компания изрядно выпила, хозяин начал приставать к подруге товарища. Но получив от дамы отказ, мужчина схватил топор и несколько раз ударил им женщину по голове и ногам. От полученных травм она потеряла сознание. В этот момент за свою возлюбленную попытался вступиться ее спутник, но получил 15 ударов топором по голове, от чего и скончался», - рассказали в ведомстве.
По данным правоохранителей, после кровопролития злоумышленник ушел из дома.
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На сегодняшний день мужчина находится под арестом. Ему инкриминируют «умышленное убийство», «покушение на убийство» и «удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия». Досудебное расследование продолжается.
Ранее судимый 44-летний харьковчанин устроил в своей квартире кровавую резню из-за отказа женщины вступить с ним в интимную близость, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Город Х.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел 5 августа в одном из домов Основянского района Харькова.
«В гости к злоумышленнику пришел знакомый со своей гражданской женой. Когда компания изрядно выпила, хозяин начал приставать к подруге товарища. Но получив от дамы отказ, мужчина схватил топор и несколько раз ударил им женщину по голове и ногам. От полученных травм она потеряла сознание. В этот момент за свою возлюбленную попытался вступиться ее спутник, но получил 15 ударов топором по голове, от чего и скончался», - рассказали в ведомстве.
По данным правоохранителей, после кровопролития злоумышленник ушел из дома.
Читайте также: В Украине зафиксировали первое заражение опасной инфекцией. Видео
На сегодняшний день мужчина находится под арестом. Ему инкриминируют «умышленное убийство», «покушение на убийство» и «удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия». Досудебное расследование продолжается.
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