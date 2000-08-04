» » В Харькове задержали мужчину, устроившего кровавую резню. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Харькове задержали мужчину, устроившего кровавую резню. Видео

В Харькове задержали мужчину, устроившего кровавую резню. Видео Мужчина может до конца своей жизни просидеть за решеткой.

Ранее судимый 44-летний харьковчанин устроил в своей квартире кровавую резню из-за отказа женщины вступить с ним в интимную близость, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Город Х.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел 5 августа в одном из домов Основянского района Харькова.

«В гости к злоумышленнику пришел знакомый со своей гражданской женой. Когда компания изрядно выпила, хозяин начал приставать к подруге товарища. Но получив от дамы отказ, мужчина схватил топор и несколько раз ударил им женщину по голове и ногам. От полученных травм она потеряла сознание. В этот момент за свою возлюбленную попытался вступиться ее спутник, но получил 15 ударов топором по голове, от чего и скончался», - рассказали в ведомстве.

По данным правоохранителей, после кровопролития злоумышленник ушел из дома.

Читайте также: В Украине зафиксировали первое заражение опасной инфекцией. Видео

На сегодняшний день мужчина находится под арестом. Ему инкриминируют «умышленное убийство», «покушение на убийство» и «удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия». Досудебное расследование продолжается.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Харьков, задержание

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
     255
     0

Похожие новости по теме

Кадры задержания ученика, устроившего резню в школе. Видео Кадры задержания ученика, устроившего резню в школе. Видео

В России подросток устроил поножовщину в школе.

Страшное тройное убийство произошло в Киеве. Видео Страшное тройное убийство произошло в Киеве. Видео

В Киеве мужчина совершил три убийства с помощью топора, отомстив за ограбление своей квартиры.

В Казахстане высокопоставленный коп устроил кровавую резню. Видео В Казахстане высокопоставленный коп устроил кровавую резню. Видео

Полицейский подрезал двух своих коллег.

В житомирском супермаркете мужчина устроил кровавую резню. Видео В житомирском супермаркете мужчина устроил кровавую резню. Видео

Мужчина порезал себя и жену в супермаркете.

На Херсонщине мужчина пришел на выборы с топором. Видео На Херсонщине мужчина пришел на выборы с топором. Видео

Мужчина зашел на участок, поставил топор в угол и попытался проголосовать.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх