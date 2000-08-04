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DZIDZIO вспомнил о Кузьме Скрябине на одесской сцене. Видео

DZIDZIO вспомнил о Кузьме Скрябине на одесской сцене. Видео Певец передал привет Кузьме из Одессы.

5-го Августа на сцене Летнего Театра «Морвокзал» — выступил любимец украинской публики DZIDZIO, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на infoport.live.

Как всегда, народный музыкант был не только смешным и показал шоу высочайшего класса, но также продемонстрировал открытость и свою по-настоящему украинскую душу.

Хорошо известные зажигательные хиты полные драйва, сменялись душевными монологами супер-популярного артиста. Так, в одном из своих обращений к зрителям, DZIDZIO вспомнил о своем друге Кузьме Скрябине и передал ему привет из Одессы.

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Хорошему настроению на площадке не было предела, позитив исходящий от певца просто зашкаливал и передавался каждому гостю находящемуся на самой летней, самой морской площадке этого лета.

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 Теги: DZIDZIO, Кузьма Скрябин

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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