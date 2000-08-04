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Отсидевший в РФ Александр Костенко вернулся в Украину. Видео

Отсидевший в РФ Александр Костенко вернулся в Украину. Видео Мужчину встречала мать, журналисты и омбудсмен Денисова.

Вечером в понедельник, 6 августа, в Киев прибыл Александр Костенко, который отбыл срок в российской тюрьме. У дома, где ему выделили временную квартиру, Костенко встретили мать, омбудсмен Людмила Денисова и журналисты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Денисова в ходе общения со СМИ сообщила, что руку Костенко сломали еще во время задержания в Крыму в 2015 году. По ее словам, Александру была сделана операция, но не совсем удачно.

Сам Костенко сказал журналистам, что чувствует себя "не очень" – болит рука.

Также он поблагодарил украинскую власть, в особенности МИД, за свое "освобождение".

На вопросы о возможном наличии у него российского паспорта и возможно открытом против него в Украине уголовном производстве, Костенко отвечать отказался, сославшись на то, что необходимо сначала "поговорить со спецслужбами".

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После этих вопросов его увела Денисова.

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 Теги: Александр Костенко, возвращение

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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