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Раздел: Видеоновости  
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В Китае произошла самая смешная полицейская погоня. Видео

В Китае произошла самая смешная полицейская погоня. Видео Полицейский на мопеде преследовал автомобиль с другим полицейским на крыше.

В китайской провинции Аньхой произошла курьезная погоня. Местные полицейские целых 12 км не могли поймать нарушителя, который ехал со скоростью меньше 60 км/ч, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Началось все с того, что блюстители порядка заметили низкоскоростное транспортное средство, которое было припарковано незаконно на тротуаре. Когда же “копы” подошли к его водителю и попросили документы, тот решил “удрать”.

Один из полицейских успел запрыгнуть на крышу авто, другой же начал преследование на мопеде. Но остановить нарушителя сразу не получилось, поэтому “захватывающая” погоня длилась какое-то время.

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Поймать его удалось лишь тогда, когда водитель свернул на проселочную дорогу.

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 Теги: Китай, погоня

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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