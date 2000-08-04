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В Китае произошла самая смешная полицейская погоня. Видео
Полицейский на мопеде преследовал автомобиль с другим полицейским на крыше.
В китайской провинции Аньхой произошла курьезная погоня. Местные полицейские целых 12 км не могли поймать нарушителя, который ехал со скоростью меньше 60 км/ч, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Началось все с того, что блюстители порядка заметили низкоскоростное транспортное средство, которое было припарковано незаконно на тротуаре. Когда же “копы” подошли к его водителю и попросили документы, тот решил “удрать”.
Один из полицейских успел запрыгнуть на крышу авто, другой же начал преследование на мопеде. Но остановить нарушителя сразу не получилось, поэтому “захватывающая” погоня длилась какое-то время.
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Поймать его удалось лишь тогда, когда водитель свернул на проселочную дорогу.
В китайской провинции Аньхой произошла курьезная погоня. Местные полицейские целых 12 км не могли поймать нарушителя, который ехал со скоростью меньше 60 км/ч, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Началось все с того, что блюстители порядка заметили низкоскоростное транспортное средство, которое было припарковано незаконно на тротуаре. Когда же “копы” подошли к его водителю и попросили документы, тот решил “удрать”.
Один из полицейских успел запрыгнуть на крышу авто, другой же начал преследование на мопеде. Но остановить нарушителя сразу не получилось, поэтому “захватывающая” погоня длилась какое-то время.
Читайте также: DZIDZIO вспомнил о Кузьме Скрябине на одесской сцене. Видео
Поймать его удалось лишь тогда, когда водитель свернул на проселочную дорогу.
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