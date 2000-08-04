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В США арестовали мужчину, дразнившего бизона. Видео

В США арестовали мужчину, дразнившего бизона. Видео Инцидент произошел в Йеллоустоунском национальном парке.

В США полиция арестовала 55-летнего Раймонда Рейнке, который дразнил бизона в Йеллоустоунском национальном парке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.

Инцидент произошел в штате Орегон. Очевидцы опубликовали в YouTube видеозапись, на которой видно, что мужчина рычит на дикое животное и машет руками перед ним. Огромный бизон несколько раз бросался на Рейнке в попытках ударить «обидчика», но в конечном итоге развернулся и ушел.

Представители Йеллоустонского национального парка назвали поведение человека незаконным и опасным не только для его жизни, но и находившихся рядом в автомобилях людей.

Полицейские, увидев ролик, заинтересовались неадекватным мужчиной и выяснили, что он неоднократно попадал в их поле зрения. Последний раз Рейнке арестовывали в июле за пьяное поведение в национальном парке Гранд-Титон.

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Тогда мужчина провел ночь в камере и был отпущен под залог.

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 Теги: бизон, полиция

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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