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Конфликт на парковке в Киеве закончился ДТП. Видео

Конфликт на парковке в Киеве закончился ДТП. ВидеоПьяный египтянин на BMW врезался в дерево.

Дорожный конфликт в Киеве, начавшийся возле супермаркета на улице Голего (бывшая Лебедева-Кумача), закончился погоней и ДТП на улице Профессора Караваева. По предварительной информации, выезжая с парковки АТБ, автомобиль BMW, за рулем которого находился гражданин Египта, подрезал Lexus, а когда водитель внедорожника попытался остановить его, начал удирать.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Заехав во двор, иностранец совершил еще несколько аварийных ситуаций и столкнулся с Daewoo Lanos.

"Как рассказывают свидетели, BMW проехал по зеленой зоне, слетел с бордюра, где у машины оторвало бампер с номером, и прочесал боковую часть Lanos. Обе машины (BMW и Lexus) скрылись с поля зрения свидетелей, дальше они слышали шум и крики. В результате автомобиль, который уходил от погони, врезался в дерево в огороде частного дома", - говорится в сообщении.

По словам египтянина, он пытался сбежать, так как испугался, и думал, что его хотят избить.

Кроме того, он утверждает, что слышал выстрелы.

В свою очередь водитель Lexus отрицает стрельбу, заявляя, что оружия у него нет.

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В итоге египтянина отвезли на медицинское освидетельствование, поскольку у него присутствовали внешние признаки опьянения.

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 Теги: ДТП, видео

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Сегодня, 11:42 » Автор: Богдан Процив
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