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Конфликт на парковке в Киеве закончился ДТП. Видео
Пьяный египтянин на BMW врезался в дерево.
Дорожный конфликт в Киеве, начавшийся возле супермаркета на улице Голего (бывшая Лебедева-Кумача), закончился погоней и ДТП на улице Профессора Караваева. По предварительной информации, выезжая с парковки АТБ, автомобиль BMW, за рулем которого находился гражданин Египта, подрезал Lexus, а когда водитель внедорожника попытался остановить его, начал удирать.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Заехав во двор, иностранец совершил еще несколько аварийных ситуаций и столкнулся с Daewoo Lanos.
"Как рассказывают свидетели, BMW проехал по зеленой зоне, слетел с бордюра, где у машины оторвало бампер с номером, и прочесал боковую часть Lanos. Обе машины (BMW и Lexus) скрылись с поля зрения свидетелей, дальше они слышали шум и крики. В результате автомобиль, который уходил от погони, врезался в дерево в огороде частного дома", - говорится в сообщении.
По словам египтянина, он пытался сбежать, так как испугался, и думал, что его хотят избить.
Кроме того, он утверждает, что слышал выстрелы.
В свою очередь водитель Lexus отрицает стрельбу, заявляя, что оружия у него нет.
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В итоге египтянина отвезли на медицинское освидетельствование, поскольку у него присутствовали внешние признаки опьянения.
Дорожный конфликт в Киеве, начавшийся возле супермаркета на улице Голего (бывшая Лебедева-Кумача), закончился погоней и ДТП на улице Профессора Караваева. По предварительной информации, выезжая с парковки АТБ, автомобиль BMW, за рулем которого находился гражданин Египта, подрезал Lexus, а когда водитель внедорожника попытался остановить его, начал удирать.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Заехав во двор, иностранец совершил еще несколько аварийных ситуаций и столкнулся с Daewoo Lanos.
"Как рассказывают свидетели, BMW проехал по зеленой зоне, слетел с бордюра, где у машины оторвало бампер с номером, и прочесал боковую часть Lanos. Обе машины (BMW и Lexus) скрылись с поля зрения свидетелей, дальше они слышали шум и крики. В результате автомобиль, который уходил от погони, врезался в дерево в огороде частного дома", - говорится в сообщении.
По словам египтянина, он пытался сбежать, так как испугался, и думал, что его хотят избить.
Кроме того, он утверждает, что слышал выстрелы.
В свою очередь водитель Lexus отрицает стрельбу, заявляя, что оружия у него нет.
Читайте также: На Киевщине водитель маршрутки набросился на ветерана АТО. Видео
В итоге египтянина отвезли на медицинское освидетельствование, поскольку у него присутствовали внешние признаки опьянения.
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