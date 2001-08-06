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В Киеве фура снесла два дерева. Видео

В Киеве фура снесла два дерева. ВидеоГрузовик чуть не врезался в пятиэтажный жилой дом.

В Киеве на пересечении улиц Академика Туполева и проспекта Победы грузовик съехал с проезжей части и чуть не врезался в пятиэтажный жилой дом.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ, фура снесла два дерева и остановилась в нескольких метрах от дома. У грузовика сильно повреждена кабина.

Информации о пострадавших нет.

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По данным сообщества Киев Оперативный, водителю фуры стало плохо. Он выехал на встречную полосу движения, а затем съехал с дороги.

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 Теги: фура, дерево, видео

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Сегодня, 13:18 » Автор: Богдан Процив
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