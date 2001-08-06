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В национальном парке сняли охоту гепарда на газель. Видео

В национальном парке сняли охоту гепарда на газель. ВидеоВ видео показана невероятная скорость, которую гепард может развивать в погоне за добычей.

В национальном парке Этоша на севере Намибии была снята на видео охота гепарда на газель. Автором ролика выступил фотограф Хейко Денкер. Опубликован он был на YouTube-канале Maasai Sightings, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В видео показана невероятная скорость, которую хищная кошка может развивать в погоне за добычей. За несколько секунд хищник настигает газель и опрокидывает ее ударом лапы.

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Позднее к гепарду присоединяется еще один, чтобы разделить трапезу.

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 Теги: гепард, охота, видео

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Сегодня, 16:33 » Автор: Богдан Процив
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