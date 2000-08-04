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В зоне ООС задержан наемник из батальона «Призрак». Видео
Не получив обещанного материального вознаграждения, наемник покинул "службу" и скрывался у родственников в Луганской области.
Полицейские батальона патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" и сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины в конце июля задержали в зоне проведения операции Объединенных сил гражданина Украины, который входил в состав батальона "Призрак" на оккупированной наемниками РФ территории Луганской области.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице пресс-центра ООС в Facebook.
"В ходе досудебного расследования военные контрразведчики СБУ установили, что в 2014 году задержанный, поддавшись российской пропаганде, вступил в террористическую организацию "ЛНР", а именно – в батальон "Призрак", которым управлял террорист Мозговой. С полученным от боевиков оружием 39-летний уроженец Северодонецка нес службу на захваченной террористами территории "Лисичанского стеклозавода "Пролетарий", - сказано в сообщении.
Не получив обещанного материального вознаграждения, наемник покинул "службу" и скрывался у родственников в Луганской области, на территории, подконтрольной украинской власти.
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31 июля текущего года следователи Лисичанского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области объявили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Он свою вину признал. Материалы дела направлены в суд. Источник: https://censor.net.ua/v3080223
Полицейские батальона патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" и сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины в конце июля задержали в зоне проведения операции Объединенных сил гражданина Украины, который входил в состав батальона "Призрак" на оккупированной наемниками РФ территории Луганской области.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице пресс-центра ООС в Facebook.
"В ходе досудебного расследования военные контрразведчики СБУ установили, что в 2014 году задержанный, поддавшись российской пропаганде, вступил в террористическую организацию "ЛНР", а именно – в батальон "Призрак", которым управлял террорист Мозговой. С полученным от боевиков оружием 39-летний уроженец Северодонецка нес службу на захваченной террористами территории "Лисичанского стеклозавода "Пролетарий", - сказано в сообщении.
Не получив обещанного материального вознаграждения, наемник покинул "службу" и скрывался у родственников в Луганской области, на территории, подконтрольной украинской власти.
Читайте также: В национальном парке сняли охоту гепарда на газель. Видео
31 июля текущего года следователи Лисичанского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области объявили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Он свою вину признал. Материалы дела направлены в суд. Источник: https://censor.net.ua/v3080223
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