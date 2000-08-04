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В зоне ООС задержан наемник из батальона «Призрак». Видео

В зоне ООС задержан наемник из батальона «Призрак». ВидеоНе получив обещанного материального вознаграждения, наемник покинул "службу" и скрывался у родственников в Луганской области.

Полицейские батальона патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" и сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины в конце июля задержали в зоне проведения операции Объединенных сил гражданина Украины, который входил в состав батальона "Призрак" на оккупированной наемниками РФ территории Луганской области.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице пресс-центра ООС в Facebook.

"В ходе досудебного расследования военные контрразведчики СБУ установили, что в 2014 году задержанный, поддавшись российской пропаганде, вступил в террористическую организацию "ЛНР", а именно – в батальон "Призрак", которым управлял террорист Мозговой. С полученным от боевиков оружием 39-летний уроженец Северодонецка нес службу на захваченной террористами территории "Лисичанского стеклозавода "Пролетарий", - сказано в сообщении.

Не получив обещанного материального вознаграждения, наемник покинул "службу" и скрывался у родственников в Луганской области, на территории, подконтрольной украинской власти.

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31 июля текущего года следователи Лисичанского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области объявили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Он свою вину признал. Материалы дела направлены в суд. Источник: https://censor.net.ua/v3080223

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 Теги: наемник, призрак, видео

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Сегодня, 17:51 » Автор: Богдан Процив
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