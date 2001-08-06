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Раздел: Видеоновости  
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В Одесской области полицейские побили мужчину. Видео

В Одесской области полицейские побили мужчину. ВидеоЧеловек назвал полицейского "мусор".

Один из правоохранителей превысил свои полномочия и несколько раз ударил мужчину, а затем и очевидца, который снимал конфликт на камеру.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

"Человек назвал полицейского "мусор", после чего полиция его избила, выхватила телефон из рук и кинула об землю, при этом угрожая", - сообщил очевидец.

Советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что руководство полиции об инциденте знает и на данный момент проводит проверку.

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"Видео мы видели, но на этом основании делать выводы рано. Дальнейшие действия будут предприниматься по результатам проверки", - подчеркнул Форостяк.

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 Теги: Видео, полиция

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Сегодня, 19:10 » Автор: Едгар Букмирза
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