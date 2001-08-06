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На границе задержали человека, пытавшегося продать украинок в рабство. Видео

На границе задержали человека, пытавшегося продать украинок в рабство. ВидеоМужчина собирался взять женщин в кабалу.

На посту Ягодин пограничники задержали мужчину, пытавшегося принудительно вывезти двух украинок в Польшу для сексуальной эксплуатации. Им оказался 26-летний гражданин Украины, уроженец Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, 7 августа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.

Сообщается, что правоохранители задокументировали еще полгода назад несколько фактов подготовки злоумышленника к совершению преступной деятельности.

«Злоумышленник, пользуясь уязвимым состоянием пострадавших, обещал устроить их на высокооплачиваемую работу в Польше, после чего вместе со своими сообщниками на территории соседнего государства, применяя методы обмана, загонял жертв в долговую кабалу и под предлогом предоставления определенных привилегий и услуг втягивал женщин в занятие проституцией», — сообщает Госпогранслужба.

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На данный момент мужчине объявили подозрение в совершении преступления о торговле людьми. Ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

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 Теги: рабство, видео, граница

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Сегодня, 20:39 » Автор: Едгар Букмирза
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