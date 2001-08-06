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На границе задержали человека, пытавшегося продать украинок в рабство. Видео
Мужчина собирался взять женщин в кабалу.
На посту Ягодин пограничники задержали мужчину, пытавшегося принудительно вывезти двух украинок в Польшу для сексуальной эксплуатации. Им оказался 26-летний гражданин Украины, уроженец Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, 7 августа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.
Сообщается, что правоохранители задокументировали еще полгода назад несколько фактов подготовки злоумышленника к совершению преступной деятельности.
«Злоумышленник, пользуясь уязвимым состоянием пострадавших, обещал устроить их на высокооплачиваемую работу в Польше, после чего вместе со своими сообщниками на территории соседнего государства, применяя методы обмана, загонял жертв в долговую кабалу и под предлогом предоставления определенных привилегий и услуг втягивал женщин в занятие проституцией», — сообщает Госпогранслужба.
Читайте также: В Киеве задержан мужчина, продававший украинок в рабство
На данный момент мужчине объявили подозрение в совершении преступления о торговле людьми. Ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
На посту Ягодин пограничники задержали мужчину, пытавшегося принудительно вывезти двух украинок в Польшу для сексуальной эксплуатации. Им оказался 26-летний гражданин Украины, уроженец Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, 7 августа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.
Сообщается, что правоохранители задокументировали еще полгода назад несколько фактов подготовки злоумышленника к совершению преступной деятельности.
«Злоумышленник, пользуясь уязвимым состоянием пострадавших, обещал устроить их на высокооплачиваемую работу в Польше, после чего вместе со своими сообщниками на территории соседнего государства, применяя методы обмана, загонял жертв в долговую кабалу и под предлогом предоставления определенных привилегий и услуг втягивал женщин в занятие проституцией», — сообщает Госпогранслужба.
Читайте также: В Киеве задержан мужчина, продававший украинок в рабство
На данный момент мужчине объявили подозрение в совершении преступления о торговле людьми. Ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
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