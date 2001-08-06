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В киевском метро женщина пыталась съесть котенка. Видео
Женщина пыталась перегрызть котенку лапу.
Вечером 5 августа на переходе между станциями метро "Майдан" - "Крещатик" женщина едва не съела котенка. Соответствующее видео опубликовали в YouTube.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.
На записи автор рассказывает, что проходил мимо толпы людей, которые, как выяснилось, пытались освободить котенка, чью лапу держала зубами пожилая женщина. Впоследствии событие на камеру комментирует сама женщина, у которой была кровь на лице. Позже девушка с котятами убегает от попрошайки.
Позже в Facebook пользователи написали, что несколько дней наблюдали за нищей и в этот день собирались вместе забрать котят. По его словам, двух котят удалось забрать, но одного попрошайка начала грызть зубами и не отпускала.
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"Она была готова откусить ему лапу. Люди несколько минут не могли разжать ей зубы. А бабку интересовало, кто оплатит разбитую корзину", - сообщает очевидец.
Пострадавшего кота, которого нарекли Логан, сразу повезли к ветеринарам.
"На рентгене кости были целы. Рентгенолог сказал, что скорее всего разрыв мышц в плече. Обратились к хирургу за консультацией. У Логана ушиб правого локтевого сустава. Еще бы миллиметр, и нищенка перегрызла нерв и он остался бы инвалидом", - добавили зоозащитники.
Вечером 5 августа на переходе между станциями метро "Майдан" - "Крещатик" женщина едва не съела котенка. Соответствующее видео опубликовали в YouTube.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.
На записи автор рассказывает, что проходил мимо толпы людей, которые, как выяснилось, пытались освободить котенка, чью лапу держала зубами пожилая женщина. Впоследствии событие на камеру комментирует сама женщина, у которой была кровь на лице. Позже девушка с котятами убегает от попрошайки.
Позже в Facebook пользователи написали, что несколько дней наблюдали за нищей и в этот день собирались вместе забрать котят. По его словам, двух котят удалось забрать, но одного попрошайка начала грызть зубами и не отпускала.
Читайте также: В киевском метро женщина родила девочку. Видео
"Она была готова откусить ему лапу. Люди несколько минут не могли разжать ей зубы. А бабку интересовало, кто оплатит разбитую корзину", - сообщает очевидец.
Пострадавшего кота, которого нарекли Логан, сразу повезли к ветеринарам.
"На рентгене кости были целы. Рентгенолог сказал, что скорее всего разрыв мышц в плече. Обратились к хирургу за консультацией. У Логана ушиб правого локтевого сустава. Еще бы миллиметр, и нищенка перегрызла нерв и он остался бы инвалидом", - добавили зоозащитники.
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