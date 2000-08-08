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Так выглядит спорткар, сделанный из обычного "Запорожца"

Так выглядит спорткар, сделанный из обычного "Запорожца" Энтузиасты модернизировали автомобиль.

Украинские изобретатели решили прокачать горбатый «Запорожец» и превратили его в спорткар, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Твоя Машина.

Старенькое авто оснастили 2000-сильным двигателем объемом 5,4 л и автоматической трансмиссией.

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 Теги: Запорожец, спорткар

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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