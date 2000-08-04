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Авария в Днепропетровской области: погибли два человека. Видео
Смертельное ДТП произошло на Полтавском шоссе.
На Полтавском шоссе между Лобойковкой и Елизаветовкой столкнулись автомобиль Audi и автобус с пассажирами. В результате ДТП погибли 2 человека. Еще 13 человек, среди которых водители автобуса и легковушки, получили травмы и были доставлены в больницу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Погибшие — мужчина и женщина — ехали в рейсовом автобусе сообщением «Днепр — Каменское», полицейские устанавливают их личности. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции.
Замначальника ГУНП в Днепропетровской области Владимир Богонис рассказал, что Audi двигалась по шоссе со стороны Днепра, автобус ей навстречу — со стороны Лобойковки. Водитель легкового автомобиля не отреагировал на знак «Стоп» и «влетел» автобусу в бок, из-за чего он перевернулся.
Начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач сообщил, что спасатели с помощью спецоборудования доставали из автобуса потерпевших, а также вырезали тела погибших. Автобус поднимут с помощью автокрана.
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«По состоянию на 21:50 на стационарном лечении в КП «Каменская городская больница СМП» находятся 11 человек, и 3 человека амбулаторно, 2 человека проходят обследование в КП «Городская клиническая больница №6″ города Днепра. Всего пострадало 16 человек, на данный момент госпитализированы 11 человек. Продолжаются работы по ликвидации последствий аварий и поднятию автобуса», — написал на своей странице в Facebook Андрей Кульбач.
На Полтавском шоссе между Лобойковкой и Елизаветовкой столкнулись автомобиль Audi и автобус с пассажирами. В результате ДТП погибли 2 человека. Еще 13 человек, среди которых водители автобуса и легковушки, получили травмы и были доставлены в больницу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Погибшие — мужчина и женщина — ехали в рейсовом автобусе сообщением «Днепр — Каменское», полицейские устанавливают их личности. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции.
Замначальника ГУНП в Днепропетровской области Владимир Богонис рассказал, что Audi двигалась по шоссе со стороны Днепра, автобус ей навстречу — со стороны Лобойковки. Водитель легкового автомобиля не отреагировал на знак «Стоп» и «влетел» автобусу в бок, из-за чего он перевернулся.
Начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач сообщил, что спасатели с помощью спецоборудования доставали из автобуса потерпевших, а также вырезали тела погибших. Автобус поднимут с помощью автокрана.
Читайте также: Так выглядит спорткар, сделанный из обычного "Запорожца". Видео
«По состоянию на 21:50 на стационарном лечении в КП «Каменская городская больница СМП» находятся 11 человек, и 3 человека амбулаторно, 2 человека проходят обследование в КП «Городская клиническая больница №6″ города Днепра. Всего пострадало 16 человек, на данный момент госпитализированы 11 человек. Продолжаются работы по ликвидации последствий аварий и поднятию автобуса», — написал на своей странице в Facebook Андрей Кульбач.
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