» » Фестиваль "Бандерштат" показали с высоты птичьего полета. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Фестиваль "Бандерштат" показали с высоты птичьего полета. Видео

Фестиваль "Бандерштат" показали с высоты птичьего полета. Видео Мероприятие проходило в Луцке.

На выходных, 3-5 августа, в Луцке отгремел фестиваль украинского духа «Бандерштат», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Перший.

Встречи с известными людьми и выступления любимых известных музыкантов - это и многое другое в этом году подготовили организаторы для посетителей.

Читайте также: Так выглядит спорткар, сделанный из обычного "Запорожца". Видео

Фотограф Роман Домбровский показал, каким было мейгадейство с высоты птичьего полета.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Бандерштат, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
     239
     0

Похожие новости по теме

Как выглядит дом Порошенко с высоты птичьего полета. Видео Как выглядит дом Порошенко с высоты птичьего полета. Видео

В Сети появилось видео на котором запечатлен дом Петра Порошенко с высоты птичьего полета.

Фестиваль Kyiv Lights Festival сняли с высоты птичьего полета. Видео Фестиваль Kyiv Lights Festival сняли с высоты птичьего полета. Видео

Это первый международный фестиваль света и медиа-искусства в Киеве.

Всеукраинский фестиваль клубники с высоты птичьего полёта. Видео Всеукраинский фестиваль клубники с высоты птичьего полёта. Видео

Под Кременчугом на Павлышской развилке возле Белецковки прошёл Всеукраинский фестиваль клубники.

Одесса с высоты птичьего полета. Видео Одесса с высоты птичьего полета. Видео

Главные места "жемчужины у моря" показали с высоты птичьего полета.

Праздничный Львов показали с высоты птичьего полета. Видео Праздничный Львов показали с высоты птичьего полета. Видео

Город очаровывает.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх