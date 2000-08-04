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В Днепропетровской области произошла утечка кислоты. Видео

В Днепропетровской области произошла утечка кислоты. Видео Инцидент случился во время движения автоцистерны.

В Днепропетровской области из автоцистерны вытекла азотная кислота, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

7 августа, в 14:09 на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка произошла утечка азотной кислоты с автоцистерны во время движения. Всего перевозилось 8 тонн вещества, сколько именно вытекло, пока неизвестно, - сообщают чрезвычайники.

Чтобы минимизировать вред кислоты, сотрудники ГСЧС создали водяную завесу для осаждения облака испарений. В данный момент спасатели устранили утечку вещества, решается вопрос о доставке нейтрализующего средства.

Движение по трассе перекрыто, на месте дежурит полиция. Также присутствуют несколько машин скорой помощи. На месте аварии выгорела трава, а запах кислоты слышно в радиусе нескольких километров.

Об источнике аварии пока известно только то, что у грузового авто треснула цистерна и он направил машину в кювет, чтобы вещество не разлилось по всей дороге.

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Азотная кислота ядовита и очень опасна. По степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности. Ее пары очень вредны: они вызывают раздражение дыхательных путей, а сама кислота оставляет на коже язвы, которые долго не заживают.

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 Теги: кислота, утечка

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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