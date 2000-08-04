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Видеорегистратор зафиксировал переворот внедорожника после аварии в Одессе. Видео

Видеорегистратор зафиксировал переворот внедорожника после аварии в Одессе. Видео Автомобиль перевернулся на крышу.

На улице Водопроводная, в нескольких десятков метров от горы Чумка, навстречу едущему джипу «высунулся» автомобиль «Хонда», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на infoport.live.

Произошло практически лобовое столкновение. Джип занесло, выбросило на встречную полосу и он чуть было не задев едущие навстречу автомобили, перевернулся на крышу.

Интересно, что информация об этом ДТП , которое чуть ли не привело к многочисленным жертвам нет в сводках ГАИ.

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Видео с аварией выложил в Интернет одессит.

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 Теги: Одесса, авария

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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