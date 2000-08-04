Раздел: Видеоновости
Видеорегистратор зафиксировал переворот внедорожника после аварии в Одессе. Видео
Автомобиль перевернулся на крышу.
На улице Водопроводная, в нескольких десятков метров от горы Чумка, навстречу едущему джипу «высунулся» автомобиль «Хонда», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на infoport.live.
Произошло практически лобовое столкновение. Джип занесло, выбросило на встречную полосу и он чуть было не задев едущие навстречу автомобили, перевернулся на крышу.
Интересно, что информация об этом ДТП , которое чуть ли не привело к многочисленным жертвам нет в сводках ГАИ.
Читайте также: В Днепропетровской области произошла утечка кислоты. Видео
Видео с аварией выложил в Интернет одессит.
На улице Водопроводная, в нескольких десятков метров от горы Чумка, навстречу едущему джипу «высунулся» автомобиль «Хонда», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на infoport.live.
Произошло практически лобовое столкновение. Джип занесло, выбросило на встречную полосу и он чуть было не задев едущие навстречу автомобили, перевернулся на крышу.
Интересно, что информация об этом ДТП , которое чуть ли не привело к многочисленным жертвам нет в сводках ГАИ.
Читайте также: В Днепропетровской области произошла утечка кислоты. Видео
Видео с аварией выложил в Интернет одессит.
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