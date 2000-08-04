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В Одессе мужчина пытался взорвать гранатой экс-супругу. Видео

В Одессе мужчина пытался взорвать гранатой экс-супругу. ВидеоБывший муж сотрудницы полиции пытался взорвать ее гранатой в центре Одессы.

В Одессе бывший муж сотрудницы полиции пытался взорвать свою экс-супругу гранатой. Об этом в среду, 8 августа, сообщает пресс-служба областной полиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечено, что к правоохранителям обратилась работница одного из областных отделов полиции. В своем заявлении женщина сообщила, что в течение длительного времени бывший муж преследует ее, угрожая расправой ей, ее семье и детям.

"Полицейские выяснили, что мужчина не просто достает "любимую", но и вынашивает намерение перейти от словесных угроз к реальным действиям. Узнав, что женщина собирается по делам в Одессу, он решил устроить ей в прямом смысле взрывную встречу. Не думая заботясь ни судьбой бывшей жены, ни судьбами десятков одесситов и гостей города, которые могли пострадать от его действий, для расправы злоумышленник выбрал людное место возле железнодорожного вокзала и заведений общественного питания", - говорится в сообщении.

Предотвратили неисправимое правоохранители: около 19:00 на улице Пантелеймоновская они задержали вооруженного гранатой мужчину и изъяли у него взрывоопасный предмет.

По данному факту начато уголовное производство по статье незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР еще и по статьям посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего; приготовление к преступлению и умышленное убийство.

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Подозреваемый задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия.

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 Теги: граната, видео

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Сегодня, 13:56 » Автор: Богдан Процив
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