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В Одессе мужчина пытался взорвать гранатой экс-супругу. Видео
Бывший муж сотрудницы полиции пытался взорвать ее гранатой в центре Одессы.
В Одессе бывший муж сотрудницы полиции пытался взорвать свою экс-супругу гранатой. Об этом в среду, 8 августа, сообщает пресс-служба областной полиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что к правоохранителям обратилась работница одного из областных отделов полиции. В своем заявлении женщина сообщила, что в течение длительного времени бывший муж преследует ее, угрожая расправой ей, ее семье и детям.
"Полицейские выяснили, что мужчина не просто достает "любимую", но и вынашивает намерение перейти от словесных угроз к реальным действиям. Узнав, что женщина собирается по делам в Одессу, он решил устроить ей в прямом смысле взрывную встречу. Не думая заботясь ни судьбой бывшей жены, ни судьбами десятков одесситов и гостей города, которые могли пострадать от его действий, для расправы злоумышленник выбрал людное место возле железнодорожного вокзала и заведений общественного питания", - говорится в сообщении.
Предотвратили неисправимое правоохранители: около 19:00 на улице Пантелеймоновская они задержали вооруженного гранатой мужчину и изъяли у него взрывоопасный предмет.
По данному факту начато уголовное производство по статье незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР еще и по статьям посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего; приготовление к преступлению и умышленное убийство.
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Подозреваемый задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия.
В Одессе бывший муж сотрудницы полиции пытался взорвать свою экс-супругу гранатой. Об этом в среду, 8 августа, сообщает пресс-служба областной полиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что к правоохранителям обратилась работница одного из областных отделов полиции. В своем заявлении женщина сообщила, что в течение длительного времени бывший муж преследует ее, угрожая расправой ей, ее семье и детям.
"Полицейские выяснили, что мужчина не просто достает "любимую", но и вынашивает намерение перейти от словесных угроз к реальным действиям. Узнав, что женщина собирается по делам в Одессу, он решил устроить ей в прямом смысле взрывную встречу. Не думая заботясь ни судьбой бывшей жены, ни судьбами десятков одесситов и гостей города, которые могли пострадать от его действий, для расправы злоумышленник выбрал людное место возле железнодорожного вокзала и заведений общественного питания", - говорится в сообщении.
Предотвратили неисправимое правоохранители: около 19:00 на улице Пантелеймоновская они задержали вооруженного гранатой мужчину и изъяли у него взрывоопасный предмет.
По данному факту начато уголовное производство по статье незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР еще и по статьям посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего; приготовление к преступлению и умышленное убийство.
Читайте также: Грэм Филлипс устроил провокацию в посольстве Грузии. Видео
Подозреваемый задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия.
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