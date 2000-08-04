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В США создали мягкого робопаука-павлина. Видео
Инженеры создали своего робопаука.
Ученые в Гарвардском университете создали миниатюрного, однако полностью функционального мягкого и прозрачного робота. Соответствующее описание работ опубликовано на сайте Гарварда.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Мини-паук размером не более 3 см сконструирован из 12 склеенных слоев силиконового эластомера. В структуре устройства предусмотрены два типа каналов, которые отвечают как за движение ног, так и за изменение окраски.
Чтобы паук двигался, в канальцы запускают воздух, который надувает определенные камеры - и устройство изгибается. По другим каналам (на брюшке и в глазах) течет окрашенная жидкость.
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Чтобы робот мог фиксировать двигающиеся части, в каналы подают не воздух, а жидкий полимер, который затвердевает, если облучить его ультрафиолетом.
Инженеры создали своего робопаука по образу Maratus volans - "танцующего" перед самками австралийского паука-скакуна.
Ученые в Гарвардском университете создали миниатюрного, однако полностью функционального мягкого и прозрачного робота. Соответствующее описание работ опубликовано на сайте Гарварда.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Мини-паук размером не более 3 см сконструирован из 12 склеенных слоев силиконового эластомера. В структуре устройства предусмотрены два типа каналов, которые отвечают как за движение ног, так и за изменение окраски.
Чтобы паук двигался, в канальцы запускают воздух, который надувает определенные камеры - и устройство изгибается. По другим каналам (на брюшке и в глазах) течет окрашенная жидкость.
Читайте также: Девушка пыталась пронести в самолет павлина для "эмоциональной поддержки"
Чтобы робот мог фиксировать двигающиеся части, в каналы подают не воздух, а жидкий полимер, который затвердевает, если облучить его ультрафиолетом.
Инженеры создали своего робопаука по образу Maratus volans - "танцующего" перед самками австралийского паука-скакуна.
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