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В США создали мягкого робопаука-павлина. Видео

В США создали мягкого робопаука-павлина. ВидеоИнженеры создали своего робопаука.

Ученые в Гарвардском университете создали миниатюрного, однако полностью функционального мягкого и прозрачного робота. Соответствующее описание работ опубликовано на сайте Гарварда.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Мини-паук размером не более 3 см сконструирован из 12 склеенных слоев силиконового эластомера. В структуре устройства предусмотрены два типа каналов, которые отвечают как за движение ног, так и за изменение окраски.

Чтобы паук двигался, в канальцы запускают воздух, который надувает определенные камеры - и устройство изгибается. По другим каналам (на брюшке и в глазах) течет окрашенная жидкость.

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Чтобы робот мог фиксировать двигающиеся части, в каналы подают не воздух, а жидкий полимер, который затвердевает, если облучить его ультрафиолетом.

Инженеры создали своего робопаука по образу Maratus volans - "танцующего" перед самками австралийского паука-скакуна.

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 Теги: Видео, США, робопаук

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Сегодня, 20:20 » Автор: Едгар Букмирза
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