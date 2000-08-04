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Раздел: Видеоновости  
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В Украине спасли собаку, которая год жила под землей. Видео

В Украине спасли собаку, которая год жила под землей. ВидеоСобаке нужны новые хозяева.

Сегодня сотрудники нескольких коммунальных служб в Ивано-Франковской области освободили из-под земли собаку, которая год не могла оттуда выбраться.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Собаку освобождали работники ДСНС, "Надвирнаводоканал", РЭС, УЕГГ и местные жители.

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Пока собака жила под землей, ее подкармливала местная пенсионерка - бросала в яму пищу. Сейчас для спасенной собаки ищут хозяев.

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 Теги: видео, собака, Украина

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Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
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