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Раздел: Видеоновости  
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В Закарпатской области показали, как содержат медведей в жару. Видео

В Закарпатской области показали, как содержат медведей в жару. Видео От августовской жары страдают не только люди, но и животные.

В сети показали, как медведи спасаются от жары на Закарпатье. Как видно на видео, косолапые купаются в бассейне, а в их ежедневный рацион входят арбузы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Как говорится в сюжете, этими мишками занимаются работники центра реабилитации медведей, который расположен на территории НПП "Синевир".

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"Хищники купаются в бассейне и обедают арбузами. Центр реабилитации расположен в Закарпатской области. Площадь составляет 12 гектаров. В нем живут 25 животных. В центр попадают медведи, которые подверглись жестокому обращению или содержались в неволе без надлежащих условий", - отметили авторы ролика.

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 Теги: Закарпатье, медведи

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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