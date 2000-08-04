» » По Днепру проехались необычные "Жигули" с джакузи на борту. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

По Днепру проехались необычные "Жигули" с джакузи на борту. Видео

По Днепру проехались необычные "Жигули" с джакузи на борту. Видео Автомобиль превратили в пикап и заполнили его кузов пеной.

Местные жители сделали из авто пикап, залили туда пенную воду и колесили по городу, устроив вечеринку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Днепре местные жители превратили Жигули в джакузи на колесах и сред белого дня устроили пенную вечеринку, разъезжая по улицам.

Импровизированный "джакузи-мобиль" с двумя пассажирами в пене под зонтом, катался под громкое музыкальное сопровождение.

Местные жители удивились изобретению, а некоторые даже начали разыскивать владельца, чтобы попросить авто для путешествий.

Читайте также: В Закарпатской области показали, как содержат медведей в жару. Видео

Создатель "джакузи-мобиля" пока не собирается сдавать авто в аренду, говорит, что хочет сначала довести машину до идеала.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Днепр, Жигули

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
     168
     0

Похожие новости по теме

В Закарпатской области показали, как содержат медведей в жару. Видео В Закарпатской области показали, как содержат медведей в жару. Видео

От августовской жары страдают не только люди, но и животные.

Это надо видеть: NASA смастерило джакузи из песка. Видео Это надо видеть: NASA смастерило джакузи из песка. Видео

Песок получил новое свойство - текучесть.

Видеошок: в Зимбабве крокодил напал на пару в джакузи. Видео Видеошок: в Зимбабве крокодил напал на пару в джакузи. Видео

Видео с камер наблюдения было опубликовано на YouTube.

На зависть всем дачникам американец создал гамак-джакузи. Видео На зависть всем дачникам американец создал гамак-джакузи. Видео

Гамак подвешивается и заполняется водой.

Москаль рассказал, почему местные жители ждут прихода ЛНР. Видео Москаль рассказал, почему местные жители ждут прихода ЛНР. Видео

Геннадий Москаль, губернатор Луганской области рассказал, почему жители ждут прихода «ЛНР».

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх