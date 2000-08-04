Раздел: Видеоновости
Трэвис Скотт выпустил новый клип с участием своей девушки. Видео
Кайли Дженнер сыграла одну из ролей в новом клипе.
Трэвис Скотт представил новый клип Stop Trying to Be God, в котором одна из ролей досталась его девушке и матери их дочери Кайли Дженнер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Звезда реалити несколько раз появляется в клипе, а в финале она позирует в образе золотой светящейся богини с ягненком на руках. Сюжет ролика рассказывает о различных аспектах религии. Кроме Кайли, в новом клипе снялся британский певец Джеймс Блейк.
Читайте также: По Днепру проехались необычные "Жигули" с джакузи на борту. Видео
Это видео лишнее доказательство того, что в отношениях Кайли и Трэвиса все в порядке и ни о каком расставании речи не идет. Кстати, через несколько часов после выхода клипа Скотт в своем Instagram поделился вторым фото с дочкой Сторми.
Трэвис Скотт представил новый клип Stop Trying to Be God, в котором одна из ролей досталась его девушке и матери их дочери Кайли Дженнер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Звезда реалити несколько раз появляется в клипе, а в финале она позирует в образе золотой светящейся богини с ягненком на руках. Сюжет ролика рассказывает о различных аспектах религии. Кроме Кайли, в новом клипе снялся британский певец Джеймс Блейк.
Читайте также: По Днепру проехались необычные "Жигули" с джакузи на борту. Видео
Это видео лишнее доказательство того, что в отношениях Кайли и Трэвиса все в порядке и ни о каком расставании речи не идет. Кстати, через несколько часов после выхода клипа Скотт в своем Instagram поделился вторым фото с дочкой Сторми.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
147
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
- Всемирный день котов: самые смешные фотки пушистиков
- Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
- В Украине начался прием кандидатов в Антикоррупционный суд
- Изобретения горе-дизайнеров, которых явно покинула муза
- В России предложили отпустить Сенцова
- Смешные комиксы, сюжеты которых близки почти каждому
- Порошенко сделал сыну подарок на кругленькую сумму
- Улыбка гарантирована: отличные анекдоты на среду
- Спикер российского МИД насмешила танцами под «вражескую» музыку
- Игра на «контрабасе» и российский интерес
- Турист арендовал Lamborghini и "заработал" за три часа штрафов на $46 тысяч
- Сестра Сенцова заявила о катастрофическом состоянии брата
- На Донбассе боевики закопали живым российского наемника, - ГУР
- Про цілі реальні і хибні
- Американец увидел "пришельца" на старом фотоснимке
- Стали известны детали захвата университета в Киеве
- Защитник «Новороссии» сел на 20 лет
- Популярный телеведущий развеселил макияжем «под Трампа»
- Репетиция тотального зла
- Самые нелепые автономера на украинских дорогах
- «Депутат» из «ЛНР» приговорен к восьми годам заключения
- Синдром «евробляхера» и таможня
- Активисты С14 напали на адвоката в зале суда, - ассоциация адвокатов
- О девушках и патриотизме
- Украинцев позабавили необычные «Жигули» с бассейном
- Отказались выпить: российский чиновник насмешил причиной для драки
- Соцсети потешаются над очередным провалом российского лайнера
- «Агенты Кремля» в украинской власти
- Боевики оставили часть Луганска без воды
Оставьте свой комментарий