Трэвис Скотт выпустил новый клип с участием своей девушки. Видео

Трэвис Скотт представил новый клип Stop Trying to Be God, в котором одна из ролей досталась его девушке и матери их дочери Кайли Дженнер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream Звезда реалити несколько раз появляется в клипе, а в финале она позирует в образе золотой светящейся богини с ягненком на руках. Сюжет ролика рассказывает о различных аспектах религии. Кроме Кайли, в новом клипе снялся британский певец Джеймс Блейк.Это видео лишнее доказательство того, что в отношениях Кайли и Трэвиса все в порядке и ни о каком расставании речи не идет. Кстати, через несколько часов после выхода клипа Скотт в своем Instagram поделился вторым фото с дочкой Сторми.