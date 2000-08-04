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Трэвис Скотт выпустил новый клип с участием своей девушки. Видео

Трэвис Скотт выпустил новый клип с участием своей девушки. Видео Кайли Дженнер сыграла одну из ролей в новом клипе.

Трэвис Скотт представил новый клип Stop Trying to Be God, в котором одна из ролей досталась его девушке и матери их дочери Кайли Дженнер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Звезда реалити несколько раз появляется в клипе, а в финале она позирует в образе золотой светящейся богини с ягненком на руках. Сюжет ролика рассказывает о различных аспектах религии. Кроме Кайли, в новом клипе снялся британский певец Джеймс Блейк.

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Это видео лишнее доказательство того, что в отношениях Кайли и Трэвиса все в порядке и ни о каком расставании речи не идет. Кстати, через несколько часов после выхода клипа Скотт в своем Instagram поделился вторым фото с дочкой Сторми.

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 Теги: Кайли Дженнер, Трэвис Скотт

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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