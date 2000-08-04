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В Сети появился трейлер нового сериала с Джимом Керри. Видео

В Сети появился трейлер нового сериала с Джимом Керри. Видео Сериал «Шучу» выходит 9 сентября.

Режиссер картины — Мишель Гондри, ранее снимавший 56-летнего комика в «Вечном сиянии чистого разума», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

По сюжету звезда детского телевидения Джефф, веселый и позитивный человек, сталкивается с кризисом в семейной жизни. Герой понимает, что куклы и сказки больше не могут его утешить, но продолжает улыбаться. В сериале также снялись Джуди Грир, Фрэнк Ланджелла и Коул Аллен.

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Напомним, в 2015 году 30-летняя Катриона Уайт, бывшая девушка Джима Керри, покончила с собой. В предсмертной записке она сообщила, что не может пережить расставание с актером. В феврале Керри признали невиновным в самоубийстве его экс-подруги.

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 Теги: Джим Керри, трейлер

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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