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В Сети появился трейлер нового сериала с Джимом Керри. Видео
Сериал «Шучу» выходит 9 сентября.
Режиссер картины — Мишель Гондри, ранее снимавший 56-летнего комика в «Вечном сиянии чистого разума», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
По сюжету звезда детского телевидения Джефф, веселый и позитивный человек, сталкивается с кризисом в семейной жизни. Герой понимает, что куклы и сказки больше не могут его утешить, но продолжает улыбаться. В сериале также снялись Джуди Грир, Фрэнк Ланджелла и Коул Аллен.
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Напомним, в 2015 году 30-летняя Катриона Уайт, бывшая девушка Джима Керри, покончила с собой. В предсмертной записке она сообщила, что не может пережить расставание с актером. В феврале Керри признали невиновным в самоубийстве его экс-подруги.
Режиссер картины — Мишель Гондри, ранее снимавший 56-летнего комика в «Вечном сиянии чистого разума», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
По сюжету звезда детского телевидения Джефф, веселый и позитивный человек, сталкивается с кризисом в семейной жизни. Герой понимает, что куклы и сказки больше не могут его утешить, но продолжает улыбаться. В сериале также снялись Джуди Грир, Фрэнк Ланджелла и Коул Аллен.
Читайте также: По Днепру проехались необычные "Жигули" с джакузи на борту. Видео
Напомним, в 2015 году 30-летняя Катриона Уайт, бывшая девушка Джима Керри, покончила с собой. В предсмертной записке она сообщила, что не может пережить расставание с актером. В феврале Керри признали невиновным в самоубийстве его экс-подруги.
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