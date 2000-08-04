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Стая гиен отобрала добычу двух львиц. Видео

Стая гиен отобрала добычу двух львиц. Видео Видео записал местный егерь.

Егерь Каллум стал свидетелем нападения стаи гиен на львиц, поймали бородавочника в южноафриканском национальном парке Крюгера. Снятое им видео опубликовано на YouTube, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.

Егерь не вмешивался в охоту и наблюдал за происходящим с безопасного расстояния, чтобы не мешать животным. В итоге вместо антилопы хищники поймали бородавочника. Львицы терзали кабана около 15 минут.

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Безумный шум их добычи и волнения импал привлекли внимание окружающих гиен, - пишет Каллум. - Сначала их было три, потом пять, потом девять, 12 и наконец 15». Гиены медленно окружили хищниц и перешли в нападение. Одна из львиц вовремя ретировалась, другую успели несколько раз укусить. После этого гиены доели остатки бородавочника.

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 Теги: гиены, львицы

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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