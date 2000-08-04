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В одном из заброшенных гаражей нашли легендарный Shelby. Видео
Автомобиль был выпущен в 1970 году.
Ведущий передачи The Barn Find Hunter Том Коттер обнаружил в одном из гаражей на территории фермы во Флориде завален различным хламом уникальный кабриолет Shelby Mustang GT500 образца 1970 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Всего таких машин было выпущено 335 единиц. Модель считается очень ценной и занимает особое место в ряду американских маслкаров.
Владелец «Мустанга» Год Лакхард рассказал, что поставил машину в гараж два года назад из-за финансовых трудностей, и с тех пор даже не задумывался восстановить ее и снова использовать для поездок. Перед тем как оставить маслкар в гараже, оригинальный двигатель автомобиля полностью перебрали.
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Под капотом Shelby Mustang GT500 установлен 7,0-литровый 428 Cobra Jet V8, отдача которого составляет 360 лошадиных сил и 570 Нм крутящего момента.
Ведущий передачи The Barn Find Hunter Том Коттер обнаружил в одном из гаражей на территории фермы во Флориде завален различным хламом уникальный кабриолет Shelby Mustang GT500 образца 1970 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Всего таких машин было выпущено 335 единиц. Модель считается очень ценной и занимает особое место в ряду американских маслкаров.
Владелец «Мустанга» Год Лакхард рассказал, что поставил машину в гараж два года назад из-за финансовых трудностей, и с тех пор даже не задумывался восстановить ее и снова использовать для поездок. Перед тем как оставить маслкар в гараже, оригинальный двигатель автомобиля полностью перебрали.
Читайте также: Стая гиен отобрала добычу двух львиц. Видео
Под капотом Shelby Mustang GT500 установлен 7,0-литровый 428 Cobra Jet V8, отдача которого составляет 360 лошадиных сил и 570 Нм крутящего момента.
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