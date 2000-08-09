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Британские пожарники стали очевидцами огненного торнадо. Видео
Необычное атмосферное явление сняли в Британии пожарные, приехавшие на место возгорание.
В британском графстве Дербишир пожарники стали очевидцами огненного торнадо, которое поднялось над горящей постройкой. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ролик со столбом огня, поднимающемся в небо, снял и опубликовал в Facebook один из работающих на месте. Пожарные приехали тушить фабрику по производству пластмассовых ящиков.
Ролик меньше, чем за два дня посмотрели 361 тысячи раз. Автор видео объяснил причину возникновения огненных торнадо. По его словам, они возникают, когда сверху холодный воздух смешивается с горячим, вызывая завихрение.
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Температура такого огненного столба может достигать 1000 градусов.
В британском графстве Дербишир пожарники стали очевидцами огненного торнадо, которое поднялось над горящей постройкой. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ролик со столбом огня, поднимающемся в небо, снял и опубликовал в Facebook один из работающих на месте. Пожарные приехали тушить фабрику по производству пластмассовых ящиков.
Ролик меньше, чем за два дня посмотрели 361 тысячи раз. Автор видео объяснил причину возникновения огненных торнадо. По его словам, они возникают, когда сверху холодный воздух смешивается с горячим, вызывая завихрение.
Читайте также: Появились кадры с места столкновения автобуса и легковушки под Днепром. Видео
Температура такого огненного столба может достигать 1000 градусов.
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