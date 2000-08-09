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На Николаевщине бешеный бык напал на людей. Видео

На Николаевщине бешеный бык напал на людей. ВидеоБыка с одиннадцатого выстрела убил местный охотник.

В одном из сел Снигиревского района Николаевской области правоохранителям пришлось укрощать бешеного быка, напавшего на двух местных жителей.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Позвонила женщина и просила спасти ее мужа и соседа от нападения домашнего быка, который неожиданно напал на них, начал топтать их во дворе дома и поднимать на рога. Хозяйка скрылась в доме и ждала помощи", - рассказали в ведомстве.

После этого на место прибыли старший участковый офицер и инспектор группы реагирования патрульной полиции, которые, чтобы остановить разъяренное животное, открыли по нему огонь из табельного оружия.

Однако, несмотря на ранения, бык продолжал крушить все на своем пути, пытаясь прорваться со двора на улицу.

В итоге было решено вызвать на место событий местного охотника.

"Через несколько часов, на одиннадцатый точный выстрел картечью, бык весом более 800 кг были обезврежен. По результатам проведенной профессиональной экспертизы было установлено, что бык был болен бешенством", - отметили в полиции.

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В свою очередь пострадавшие мужчины были госпитализированы.

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 Теги: бык, видео

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Сегодня, 12:19 » Автор: Богдан Процив
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