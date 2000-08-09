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В Киеве вода разрушает памятник археологии. Видео
Экскурсии к местам раскопок временно закрыты.
На Почтовой площади в Киеве из-за коммунальной аварии вода заливает место раскопок квартала Средневекового Киева (XI-XIX вв.).
Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Виталий Белецкий и опубликовал видео с места происшествия, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Вода разрушает памятник на Почтовой площади. Течет уже с двух сторон. Представители ответственной структуры были но ничего не решили и поехали. Коммунальные службы побили рекорд идиотизма, вообще не приехали на вызовы. Полиция зафиксировала факт разрушения памятника археологии местного значения. Что будет завтра неизвестно", - отметил он.
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Экскурсии к местам раскопок временно закрыты.
На Почтовой площади в Киеве из-за коммунальной аварии вода заливает место раскопок квартала Средневекового Киева (XI-XIX вв.).
Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Виталий Белецкий и опубликовал видео с места происшествия, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Вода разрушает памятник на Почтовой площади. Течет уже с двух сторон. Представители ответственной структуры были но ничего не решили и поехали. Коммунальные службы побили рекорд идиотизма, вообще не приехали на вызовы. Полиция зафиксировала факт разрушения памятника археологии местного значения. Что будет завтра неизвестно", - отметил он.
Читайте также: Пьяный водитель BMW, удирая от патрульных, сбил велосипедиста. Видео
Экскурсии к местам раскопок временно закрыты.
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