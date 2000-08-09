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В Киеве вода разрушает памятник археологии. Видео

В Киеве вода разрушает памятник археологии. ВидеоЭкскурсии к местам раскопок временно закрыты.

На Почтовой площади в Киеве из-за коммунальной аварии вода заливает место раскопок квартала Средневекового Киева (XI-XIX вв.).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Виталий Белецкий и опубликовал видео с места происшествия, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"Вода разрушает памятник на Почтовой площади. Течет уже с двух сторон. Представители ответственной структуры были но ничего не решили и поехали. Коммунальные службы побили рекорд идиотизма, вообще не приехали на вызовы. Полиция зафиксировала факт разрушения памятника археологии местного значения. Что будет завтра неизвестно", - отметил он.

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Экскурсии к местам раскопок временно закрыты.

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 Теги: памятник, вода, видео

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Сегодня, 13:47 » Автор: Богдан Процив
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