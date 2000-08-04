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Харьковчане заметили лежащую на тротуаре пьяную девочку. Видео
Подростки напились, и пятнадцатилетняя девочка не смогла стоять на ногах.
В Харькове местные жители заметили лежащую на тротуаре девочку-подростка. Оказалось, что ребенок напился вместе со своими сверстниками, и серьезно отравился алкоголем.
Очевидцы инцидента сняли происходящее на видео. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Друзья пытались поднять подругу, но та не могла встать и ее оттащили в ближайшие кусты. Позже оказалось, что девочка выпила 10 стаканов портвейна на голодный желудок.
Медики, которые прибыли на место событий, диагностировали у подростка алкогольное опьянение.
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Им пришлось вызвать полицию так, как госпитализировать несовершеннолетнюю без родственников было нельзя. Родители девочки находятся на отдыхе, а она временно проживает с бабушкой. Подростка поместили в реанимацию.
В Харькове местные жители заметили лежащую на тротуаре девочку-подростка. Оказалось, что ребенок напился вместе со своими сверстниками, и серьезно отравился алкоголем.
Очевидцы инцидента сняли происходящее на видео. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Друзья пытались поднять подругу, но та не могла встать и ее оттащили в ближайшие кусты. Позже оказалось, что девочка выпила 10 стаканов портвейна на голодный желудок.
Медики, которые прибыли на место событий, диагностировали у подростка алкогольное опьянение.
Читайте также: В Киеве вода разрушает памятник археологии. Видео
Им пришлось вызвать полицию так, как госпитализировать несовершеннолетнюю без родственников было нельзя. Родители девочки находятся на отдыхе, а она временно проживает с бабушкой. Подростка поместили в реанимацию.
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