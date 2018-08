Фермеры из Индии взорвали сеть, танцуя вслед за повозкой. Видео

Двое фермеров из Индии взорвали сеть, танцуя вслед за повозкой, запряженной буйволами.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com В сети появилось видео c двумя мужчинами, которые танцуют хип-хоп на рисовых полях в Индии под песню Дрейка "In My Feelings". Вокруг полно грязи, а перед ними спокойно движутся волы, запряженные в повозку. Запись появилась а страничке одного из танцоров в Instagram.Видео является частью Kiki Challenge – новомодного флешмоба, где участники выскакивают из автомобиля на ходу, а затем бегут рядом с машиной и танцуют. Индийские фермеры поэкспериментировали и прибавили дух села - заменили автомобиль на повозку с волами.Зрители оценили креативный подход и видео стало вирусным в сети.