Раздел: Видеоновости
Фермеры из Индии взорвали сеть, танцуя вслед за повозкой. Видео
Зрители оценили креативный подход.
Двое фермеров из Индии взорвали сеть, танцуя вслед за повозкой, запряженной буйволами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В сети появилось видео c двумя мужчинами, которые танцуют хип-хоп на рисовых полях в Индии под песню Дрейка "In My Feelings". Вокруг полно грязи, а перед ними спокойно движутся волы, запряженные в повозку. Запись появилась а страничке одного из танцоров в Instagram.
Видео является частью Kiki Challenge – новомодного флешмоба, где участники выскакивают из автомобиля на ходу, а затем бегут рядом с машиной и танцуют. Индийские фермеры поэкспериментировали и прибавили дух села - заменили автомобиль на повозку с волами.
Читайте также: Meitu-фотографии украинских политиков "взорвали" Сеть
Зрители оценили креативный подход и видео стало вирусным в сети.
Двое фермеров из Индии взорвали сеть, танцуя вслед за повозкой, запряженной буйволами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В сети появилось видео c двумя мужчинами, которые танцуют хип-хоп на рисовых полях в Индии под песню Дрейка "In My Feelings". Вокруг полно грязи, а перед ними спокойно движутся волы, запряженные в повозку. Запись появилась а страничке одного из танцоров в Instagram.
Видео является частью Kiki Challenge – новомодного флешмоба, где участники выскакивают из автомобиля на ходу, а затем бегут рядом с машиной и танцуют. Индийские фермеры поэкспериментировали и прибавили дух села - заменили автомобиль на повозку с волами.
Читайте также: Meitu-фотографии украинских политиков "взорвали" Сеть
Зрители оценили креативный подход и видео стало вирусным в сети.
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