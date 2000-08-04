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В Чернигове на ходу загорелся автобус. Видео
Никто из людей не пострадал.
В Чернигове на улице 1 Мая сгорел автобус 12-го маршрута. Во время возгорания в маршрутке компании Пассервис находилось 20 пассажиров. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
Инцидент произошел около 11 утра. По предварительной информации, никто не пострадал.
Отмечается, что водитель увидел дым из двигателя, быстро остановил автобус и выпустил пассажиров. После этого водитель с помощью трех огнетушителей пытался самостоятельно ликвидировать пожар, но не смог.
При этом у водителя сгорели личные вещи и техпаспорт.
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На месте работали сотрудники полиции, а также спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Причина пожара и ущерб устанавливаются. По одной из версий, произошло короткое замыкание электросети маршрутного такси.
В Чернигове на улице 1 Мая сгорел автобус 12-го маршрута. Во время возгорания в маршрутке компании Пассервис находилось 20 пассажиров. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
Инцидент произошел около 11 утра. По предварительной информации, никто не пострадал.
Отмечается, что водитель увидел дым из двигателя, быстро остановил автобус и выпустил пассажиров. После этого водитель с помощью трех огнетушителей пытался самостоятельно ликвидировать пожар, но не смог.
При этом у водителя сгорели личные вещи и техпаспорт.
Читайте также: Под Мелитополем на ходу загорелся рейсовый автобус с пассажирами
На месте работали сотрудники полиции, а также спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Причина пожара и ущерб устанавливаются. По одной из версий, произошло короткое замыкание электросети маршрутного такси.
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