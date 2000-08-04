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Раздел: Видеоновости  
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В Чернигове на ходу загорелся автобус. Видео

В Чернигове на ходу загорелся автобус. ВидеоНикто из людей не пострадал.

В Чернигове на улице 1 Мая сгорел автобус 12-го маршрута. Во время возгорания в маршрутке компании Пассервис находилось 20 пассажиров. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.

Инцидент произошел около 11 утра. По предварительной информации, никто не пострадал.

Отмечается, что водитель увидел дым из двигателя, быстро остановил автобус и выпустил пассажиров. После этого водитель с помощью трех огнетушителей пытался самостоятельно ликвидировать пожар, но не смог.

При этом у водителя сгорели личные вещи и техпаспорт.

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На месте работали сотрудники полиции, а также спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Причина пожара и ущерб устанавливаются. По одной из версий, произошло короткое замыкание электросети маршрутного такси.


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 Теги: видео, пожар, автобус

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Сегодня, 21:20 » Автор: Едгар Букмирза
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