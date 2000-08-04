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Раздел: Видеоновости  
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В сети показали геймплей Red Dead Redemption 2. Видео

В сети показали геймплей Red Dead Redemption 2. ВидеоВыглядит действительно впечатляюще.

Студия Rockstar Games показала первое видео игрового процесса Red Dead Redemption 2.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Технот.

События вестерна в открытом мире будут происходить на огромной и детализированной карте.

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В игре будет уделятся внимание событиям в базовом лагере и взаимодействию со своей лошадью.

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 Теги: Red Dead Redemption 2, видео, геймплей

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Сегодня, 21:50 » Автор: Едгар Букмирза
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