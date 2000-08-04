Раздел: Видеоновости
В сети показали геймплей Red Dead Redemption 2. Видео
Выглядит действительно впечатляюще.
Студия Rockstar Games показала первое видео игрового процесса Red Dead Redemption 2.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Технот.
События вестерна в открытом мире будут происходить на огромной и детализированной карте.
Читайте также: Red Dead Redemption 2 предложит невероятную эмоциональную глубину
В игре будет уделятся внимание событиям в базовом лагере и взаимодействию со своей лошадью.
Студия Rockstar Games показала первое видео игрового процесса Red Dead Redemption 2.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Технот.
События вестерна в открытом мире будут происходить на огромной и детализированной карте.
Читайте также: Red Dead Redemption 2 предложит невероятную эмоциональную глубину
В игре будет уделятся внимание событиям в базовом лагере и взаимодействию со своей лошадью.
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