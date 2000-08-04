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Футбольные болельщики разбили голову судье во время матча. Видео
Поединок "Штурм" – АЕК был остановлен почти на 40 минут из-за травмы бокового арбитра
Первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между австрийским "Штурмом" и кипрским АЕК был прерван из-за беспорядков на трибунах. Судьи приняли такое решение на 78-й минуте игры, к тому моменту команда из Ларнаки вела со счетом 2:0, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Пресс-служба "Штурма" назвала поведение фанатов неприемлемым, отметив, что это нанесло ущерб репутации клуба. Также команда из Граца сообщила о задержании инициатора беспорядков. Решение о том, какие санкции будут приняты по отношению к фанату, еще не принято.
Боковой судья встречи получил травму головы после того, как в него с трибун попала бутылка с водой.
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Игра была возобновлена спустя почти 40 минут, счет до финального свистка не изменился.
Первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между австрийским "Штурмом" и кипрским АЕК был прерван из-за беспорядков на трибунах. Судьи приняли такое решение на 78-й минуте игры, к тому моменту команда из Ларнаки вела со счетом 2:0, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Пресс-служба "Штурма" назвала поведение фанатов неприемлемым, отметив, что это нанесло ущерб репутации клуба. Также команда из Граца сообщила о задержании инициатора беспорядков. Решение о том, какие санкции будут приняты по отношению к фанату, еще не принято.
Боковой судья встречи получил травму головы после того, как в него с трибун попала бутылка с водой.
Читайте также: Футбольные болельщики слепили снеговика прямо на поле. Видео
Игра была возобновлена спустя почти 40 минут, счет до финального свистка не изменился.
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