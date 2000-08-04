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Раздел: Видеоновости  
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Пьяная медсестра избила детей в детской больнице. Видео

Пьяная медсестра избила детей в детской больнице. ВидеоИнцидент случился в Харькове

В Харькове, в отделении "Охматдет" медицинская сестра пришла на работу в нетрезвом состоянии и избила ребенка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал

По информации телеканала "ТСН", женщина схватила ребенка за волосы и силой поволокла мыть голову.

Напуганные малыши позвонили своим родителям, которые увидели пьяного медработника на рабочем месте и вызвали полицию.

Даже отряд патрульных не смог успокоить медсестру: она была агрессивной, бросалась вещами и угрожала.

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В конечном итоге, полиция забрала медицинскую работницу в участок.

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 Теги: медсестра, Харьков

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Сегодня, 02:03 » Автор: Татьяна Ларина
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