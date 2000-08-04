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Пьяная медсестра избила детей в детской больнице. Видео
Инцидент случился в Харькове
В Харькове, в отделении "Охматдет" медицинская сестра пришла на работу в нетрезвом состоянии и избила ребенка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал
По информации телеканала "ТСН", женщина схватила ребенка за волосы и силой поволокла мыть голову.
Напуганные малыши позвонили своим родителям, которые увидели пьяного медработника на рабочем месте и вызвали полицию.
Даже отряд патрульных не смог успокоить медсестру: она была агрессивной, бросалась вещами и угрожала.
Читайте также: В Крыжополе злобная медсестра избила пациентку. Видео
В конечном итоге, полиция забрала медицинскую работницу в участок.
В Харькове, в отделении "Охматдет" медицинская сестра пришла на работу в нетрезвом состоянии и избила ребенка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал
По информации телеканала "ТСН", женщина схватила ребенка за волосы и силой поволокла мыть голову.
Напуганные малыши позвонили своим родителям, которые увидели пьяного медработника на рабочем месте и вызвали полицию.
Даже отряд патрульных не смог успокоить медсестру: она была агрессивной, бросалась вещами и угрожала.
Читайте также: В Крыжополе злобная медсестра избила пациентку. Видео
В конечном итоге, полиция забрала медицинскую работницу в участок.
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