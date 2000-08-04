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Нетрезвая одесситка за рулем врезалась в дерево и бросалась на патрульных. Видео
Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.
Сегодня на улице Маршала Малиновского в Одессе в аварию попал автомобиль «Ниссан»: его водительница не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Отмечается, что в ДТП обошлось без пострадавших. Выбраться из салона легковушки женщине помогли спасатели. Патрульные же, прибывшие на место, заметили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Это подтвердил и алкотестер, показавший 1,48 промилле. Отмечается, что «гражданка вела себя агрессивно, бросалась в драку и отказывалась выполнять требования сотрудников полиции».
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В итоге 32-летнюю нарушительницу доставили в райотдел, где составили административные материалы сразу по трем статьям – о злостном неподчинении сотруднику полиции, управлении транспортным средством в состоянии опьянения и нарушении правил дорожного движения. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.
Сегодня на улице Маршала Малиновского в Одессе в аварию попал автомобиль «Ниссан»: его водительница не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Отмечается, что в ДТП обошлось без пострадавших. Выбраться из салона легковушки женщине помогли спасатели. Патрульные же, прибывшие на место, заметили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Это подтвердил и алкотестер, показавший 1,48 промилле. Отмечается, что «гражданка вела себя агрессивно, бросалась в драку и отказывалась выполнять требования сотрудников полиции».
Читайте также: В Борисполе пьяная женщина, скрываясь от полиции, снесла дерево и электроопору
В итоге 32-летнюю нарушительницу доставили в райотдел, где составили административные материалы сразу по трем статьям – о злостном неподчинении сотруднику полиции, управлении транспортным средством в состоянии опьянения и нарушении правил дорожного движения. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.
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