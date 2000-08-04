» » Скандальная реклама: Вильнюс назвали европейской «точкой G». Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Скандальная реклама: Вильнюс назвали европейской «точкой G». Видео

Скандальная реклама: Вильнюс назвали европейской «точкой G». ВидеоАвторы рекламы доказывают, что ролики построены на метафорах и не являются вульгарными.

В Сети появилась реклама столицы Литвы Вильнюса для туристов, в которой город представлен, как Европейская точка G.

Рекламная кампания стартовала в Лондоне и Берлине. В ролике говориться о том, что Вильнюс - это точка G Европы, а на рекламных плакатах изображена девушка, сжимающая простыню-карту в том месте, где должен быть Вильнюс, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Создатели рекламы говорят, что ее суть в том, что Вильнюс - это настоящая сокровищница в Европе, найти которую - одно удовольствие. Также разработчики создали специальный сайт, на котором продолжат идею рекламной кампании.

Читайте также: Родственница одного из «торнадовцев» нецензурно обругала чиновника. Видео

Против этой рекламы выступила Литовская католическая церковь. А правительство просило мэрию отложить старт рекламной кампании из-за предстоящего визита папы Римского.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: реклама, скандал, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:08 » Автор: Богдан Процив
     28
     0

Похожие новости по теме

Родственница одного из «торнадовцев» нецензурно обругала чиновника. Видео Родственница одного из «торнадовцев» нецензурно обругала чиновника. Видео

Женщина пыталась в нецензурной форме доказать Маслаку, что не могла передать бензин в камеру СИЗО.

"И у меня был Валера": российская реклама "взорвала" Сеть. Видео

Блогеры озадачены из-за нелепой рекламы чая с Валерой.

Реклама с чайкой-беспилотником Реклама с чайкой-беспилотником "взорвала" интернет. Видео

Забавная реклама с беспилотником в виде чайки стала хитом интернета.

Хит сети: курьезная реклама с собакой за рулем. Видео Хит сети: курьезная реклама с собакой за рулем. Видео

К съемкам рекламы нового седана разработчики подошли с фантазией.

Украинская авиация взяла курс на Вильнюс. Видео Украинская авиация взяла курс на Вильнюс. Видео

В Киеве украинская авиация взяла курс на Латвию.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх