» » На Днепропетровщине полицейские напали на женщину-адвоката. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

На Днепропетровщине полицейские напали на женщину-адвоката. Видео

На Днепропетровщине полицейские напали на женщину-адвоката. ВидеоВ полиции адвоката толкали, хватали за руки, избили, бросили на асфальт и закрыли перед ее глазами двери государственного учреждения.

В Кривом Роге при исполнении профессиональных обязанностей пострадала адвокат Оксана Рагозина. Инцидент произошел 9 августа в следственном управлении ГУ Нацполиции на ул. Дунайская, куда она прибыла вместе со своим подзащитным, сообщает пресс-служба Комитета защиты прав адвокатов Совета адвокатов Днепропетровской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Указано, что адвокат вместе с подзащитным прибыла в следственное управление полиции, предоставила документы и зарегистрировалась в журнале посетителей. Но полицейские вытолкали ее из здания, бросив на асфальт и закрыв перед ней дверь. В то же время ее подзащитного затолкали в здание полиции.

"В полиции адвоката толкали, хватали за руки, избили, бросили на асфальт и закрыли перед ее глазами двери государственного учреждения", - заявили в комитете.

Как сообщается, полицейские точно знали, что перед ними адвокат, поскольку им были предъявлены соответствующие документы, подтверждающие ее статус. Также Рагозина показала документ, подтверждающий его полномочия в деле.

Произошедшее в комитете назвали преступлением и объяснили такое поведение правоохранителей стремлением не допустить адвоката к клиенту для оказания профессиональной юридической помощи во время его задержания.

Читайте также: В Полтавской области загорелась свалка. Видео

Сама Рагозина с места происшествия позвонила 102 и сообщила о преступлении на Горячую линию Нацполиции. Адвокат также подаст заявление о преступлении в областную прокуратуру.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: адвокат, избиение, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:09 » Автор: Богдан Процив
     187
     0

Похожие новости по теме

Резонансное убийство адвоката в Киеве: новые подробности. Видео Резонансное убийство адвоката в Киеве: новые подробности. Видео

Киевские адвокаты рассказали, за что убили их коллегу.

Расстрел адвоката в Киеве: опубликованы кадры с места преступления. Видео Расстрел адвоката в Киеве: опубликованы кадры с места преступления. Видео

Мужчина умер уже в больнице, куда его доставили каретой скорой помощи.

Обнародованы кадры спецоперации по задержанию одесских копов. Видео Обнародованы кадры спецоперации по задержанию одесских копов. Видео

В Нацполиции рассказали детали задержания одесских правоохранителей.

Кадры задержания киллеров, готовивших убийство одесского адвоката. Видео Кадры задержания киллеров, готовивших убийство одесского адвоката. Видео

Операция была проведена под личным руководством главы Нацполиции Хатии Деканоидзе.

В Киеве на заказ избили адвоката. Видео В Киеве на заказ избили адвоката. Видео

Подозреваемые в избиении столичного адвоката задержаны.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх