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На Днепропетровщине полицейские напали на женщину-адвоката. Видео
В полиции адвоката толкали, хватали за руки, избили, бросили на асфальт и закрыли перед ее глазами двери государственного учреждения.
В Кривом Роге при исполнении профессиональных обязанностей пострадала адвокат Оксана Рагозина. Инцидент произошел 9 августа в следственном управлении ГУ Нацполиции на ул. Дунайская, куда она прибыла вместе со своим подзащитным, сообщает пресс-служба Комитета защиты прав адвокатов Совета адвокатов Днепропетровской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Указано, что адвокат вместе с подзащитным прибыла в следственное управление полиции, предоставила документы и зарегистрировалась в журнале посетителей. Но полицейские вытолкали ее из здания, бросив на асфальт и закрыв перед ней дверь. В то же время ее подзащитного затолкали в здание полиции.
"В полиции адвоката толкали, хватали за руки, избили, бросили на асфальт и закрыли перед ее глазами двери государственного учреждения", - заявили в комитете.
Как сообщается, полицейские точно знали, что перед ними адвокат, поскольку им были предъявлены соответствующие документы, подтверждающие ее статус. Также Рагозина показала документ, подтверждающий его полномочия в деле.
Произошедшее в комитете назвали преступлением и объяснили такое поведение правоохранителей стремлением не допустить адвоката к клиенту для оказания профессиональной юридической помощи во время его задержания.
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Сама Рагозина с места происшествия позвонила 102 и сообщила о преступлении на Горячую линию Нацполиции. Адвокат также подаст заявление о преступлении в областную прокуратуру.
В Кривом Роге при исполнении профессиональных обязанностей пострадала адвокат Оксана Рагозина. Инцидент произошел 9 августа в следственном управлении ГУ Нацполиции на ул. Дунайская, куда она прибыла вместе со своим подзащитным, сообщает пресс-служба Комитета защиты прав адвокатов Совета адвокатов Днепропетровской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Указано, что адвокат вместе с подзащитным прибыла в следственное управление полиции, предоставила документы и зарегистрировалась в журнале посетителей. Но полицейские вытолкали ее из здания, бросив на асфальт и закрыв перед ней дверь. В то же время ее подзащитного затолкали в здание полиции.
"В полиции адвоката толкали, хватали за руки, избили, бросили на асфальт и закрыли перед ее глазами двери государственного учреждения", - заявили в комитете.
Как сообщается, полицейские точно знали, что перед ними адвокат, поскольку им были предъявлены соответствующие документы, подтверждающие ее статус. Также Рагозина показала документ, подтверждающий его полномочия в деле.
Произошедшее в комитете назвали преступлением и объяснили такое поведение правоохранителей стремлением не допустить адвоката к клиенту для оказания профессиональной юридической помощи во время его задержания.
Читайте также: В Полтавской области загорелась свалка. Видео
Сама Рагозина с места происшествия позвонила 102 и сообщила о преступлении на Горячую линию Нацполиции. Адвокат также подаст заявление о преступлении в областную прокуратуру.
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