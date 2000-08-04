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Грузовик протаранил маршрутку: кадры с места смертельной аварии на Запорожье. Видео
По предварительным данным, у КамАЗа отказало управление и он выехал на встречную полосу.
В Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь неподалеку от села Каменское грузовик снес с дороги микроавтобус, который ехал из куротного поселка Кирилловка с пассажирами.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, жуткая авария произошла около 14:00 на дороге в сторону города Васильевка Запорожской области.
По предварительным данным, у КамАЗа отказало управление и он выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку. Из-за сильного удара микроавтобус перевернулся на крышу. В то же время грузовик вылетел в кювет, где и остановился. По одной из версий, у грузовика отказали тормоза.
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По данным местных СМИ, 5 человек погибло, ещё 13 пострадало. Среди погибших - трое детей. Тела погибших уже извлекли из искореженного авто. На место трагедии прибыли правоохранители, медики и пожарные.
В Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь неподалеку от села Каменское грузовик снес с дороги микроавтобус, который ехал из куротного поселка Кирилловка с пассажирами.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, жуткая авария произошла около 14:00 на дороге в сторону города Васильевка Запорожской области.
По предварительным данным, у КамАЗа отказало управление и он выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку. Из-за сильного удара микроавтобус перевернулся на крышу. В то же время грузовик вылетел в кювет, где и остановился. По одной из версий, у грузовика отказали тормоза.
Читайте также: Туристы из России рассказали об отдыхе в Крыму. Видео
По данным местных СМИ, 5 человек погибло, ещё 13 пострадало. Среди погибших - трое детей. Тела погибших уже извлекли из искореженного авто. На место трагедии прибыли правоохранители, медики и пожарные.
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